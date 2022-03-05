05.03.2022 15:28 Евгений Клочко

Харьковчан убедительно просят запастись водой

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» просит харьковчан сделать необходимый запас воды.



Фото из открытых источников

Об этом заявили в пресс-службе предприятия, сообщает РЕДПОСТ . Там просят всех харьковчан иметь запас воды в необходимом объеме. Отмечается, что предприятие работает в штатном режиме, однако ситуация в Харькове очень напряженная. Ежедневные авианалеты артобстрелы приводят к нарушению работы энергоподающих станций, в связи с чем падает напряжение на водопроводных насосных агрегатах.

Также взрывы приводят к различным аварийным ситуациям, нарушающим водопроводы на сетях. На предприятии подчеркнули, что делают все от них зависящее для восстановления подачи холодной воды в дома харьковчан. Но, к сожалению, это не всегда возможно сделать оперативно.

КП " Харьковводоканал" обращается ко всем харьковчанам, для своего комфорта обеспечить себя необходимым запасом воды! Комунальщики призвали горожан в случае нижней подачи воды, разрешить соседям с верхних этажей набрать воду.

На данный момент специалисты предприятия возобновляют водоснабжение в части домов Новобоварского и Холодногорского районов города. В скором времени все жители данных районов будут снова с водой. Ремонтно-аварийные бригады работают, как всегда, слаженно и профессионально, а сейчас просто героически.

Напомним, 4 марта коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» возобновило теплоснабжение в 175 жилых домах по городу.