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05.03.2022  15:28   Евгений Клочко

Харьковчан убедительно просят запастись водой

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» просит харьковчан сделать необходимый запас воды.


Фото из открытых источников
Об этом заявили в пресс-службе предприятия, сообщает РЕДПОСТ. Там просят всех харьковчан иметь запас воды в необходимом объеме. Отмечается, что предприятие работает в штатном режиме, однако ситуация в Харькове очень напряженная. Ежедневные авианалеты артобстрелы приводят к нарушению работы энергоподающих станций, в связи с чем падает напряжение на водопроводных насосных агрегатах.
 
Также взрывы приводят к различным аварийным ситуациям, нарушающим водопроводы на сетях. На предприятии подчеркнули, что делают все от них зависящее для восстановления подачи холодной воды в дома харьковчан. Но, к сожалению, это не всегда возможно сделать оперативно.
 
 
КП " Харьковводоканал" обращается ко всем харьковчанам, для своего комфорта обеспечить себя необходимым запасом воды! Комунальщики призвали горожан в случае нижней подачи воды, разрешить соседям с верхних этажей набрать воду.
 
На данный момент специалисты предприятия возобновляют водоснабжение в части домов Новобоварского и Холодногорского районов города. В скором времени все жители данных районов будут снова с водой. Ремонтно-аварийные бригады работают, как всегда, слаженно и профессионально, а сейчас просто героически.
 
Напомним, 4 марта коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» возобновило теплоснабжение в 175 жилых домах по городу.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьковводоканал, вода, харьков
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