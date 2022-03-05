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05.03.2022  18:50   Евгений Клочко

Несмотря на обстрелы города, отопление в Харькове вернули еще в 139 жилых домов

В Харькове 5 марта, несмотря на обстрелы города, теплоснабжение возобновили в 139 жилых домах.

Отопление в Харькове вернули еще в 139 жилых домов
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Василия Скопенко, 236 домов остаются без тепла по причине дефектов, еще в 141 доме услугу смогут возобновить только после окончания войны из-за большого объема работ.
 
 
«Персонал весь жив, здоров, накормлен. Транспортом и топливом обеспечен. Аварийные бригады все работают», - отметил Василий Скопенко.
 
Напомним, коммунальное предприятие «Харьковводоканал» просит харьковчан сделать необходимый запас воды.
 
Тэги:  отопление, отключение воды, харьков
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