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10.01.2022  11:55   Рита Парфенова

Под Харьковом автомобиль вылетел с трассы в кювет (видео)

Обледеневшая трасса стала причиной ДТП.

ДТП Харьков: автомобиль слетел в кювет

На трассе в сторону Старого Салтова утром 10 января произошло дорожно-транспортное происшествие  с пострадавшими, передает РЕДПОСТ.

На Окружной дороге возле поворота на Кулиничи автомобиль слетел с трассы в кювет и перевернулся.

По словам очевидцев, водители и пассажир автомобиля были госпитализированы каретой скорой помощи. Официальная информация уточняется.

Ледяной дождь и неоднократный перепад температур от плюса к минусу вызвали обледенение дорог в городе и области. Коммунальщики Харькова продолжают устранять последствия непогоды с четырех часов утра понедельника.


Тэги:  дтп, харьков
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