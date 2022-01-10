Под Харьковом автомобиль вылетел с трассы в кювет (видео)

Обледеневшая трасса стала причиной ДТП.
На трассе в сторону Старого Салтова утром 10 января произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, передает РЕДПОСТ.
На Окружной дороге возле поворота на Кулиничи автомобиль слетел с трассы в кювет и перевернулся.
По словам очевидцев, водители и пассажир автомобиля были госпитализированы каретой скорой помощи. Официальная информация уточняется.
Ледяной дождь и неоднократный перепад температур от плюса к минусу вызвали обледенение дорог в городе и области. Коммунальщики Харькова продолжают устранять последствия непогоды с четырех часов утра понедельника.
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Сегодня востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится. Утром и днем туман, видимость 200-500 метров. На дорогах гололедица.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
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