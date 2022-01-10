10.01.2022 11:55 Рита Парфенова

Под Харьковом автомобиль вылетел с трассы в кювет (видео)

Обледеневшая трасса стала причиной ДТП.

На трассе в сторону Старого Салтова утром 10 января произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, передает РЕДПОСТ.



На Окружной дороге возле поворота на Кулиничи автомобиль слетел с трассы в кювет и перевернулся.



По словам очевидцев, водители и пассажир автомобиля были госпитализированы каретой скорой помощи. Официальная информация уточняется.



Ледяной дождь и неоднократный перепад температур от плюса к минусу вызвали обледенение дорог в городе и области. Коммунальщики Харькова продолжают устранять последствия непогоды с четырех часов утра понедельника.



