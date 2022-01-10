10.01.2022 12:10 Виталий Хиневич

В Харькове у студента обнаружили опасную вирусную инфекцию

Медики провели противоэпидемиологическое расследование.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центра лабораторных исследование Харьковской области.

Сообщается, что у человека во время медицинского осмотра в студенческой больнице выявили опасное инфекционное заболевание.

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Было установлено, что студент, который прибыл в Харьков с территории Республики Конго, был инфицирован вирусом малярии. На данный момент больного госпитализировали в больницу №31 города Харьков. Данный случай является первым в Харькове в 2022 году.

Напомним, ранее в Харьковской области женщина и ее сын отравились дикорастущими грибами.