    
Главная Новости Харькова Медицина В Харькове у студента обнаружили опасную вирусную инфекцию
10.01.2022  12:10   Виталий Хиневич

В Харькове у студента обнаружили опасную вирусную инфекцию

Медики провели противоэпидемиологическое расследование.

Малярия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центра лабораторных исследование Харьковской области.
 
Сообщается, что у  человека во время медицинского осмотра в студенческой больнице выявили опасное инфекционное заболевание.
 
 
Было установлено, что студент, который прибыл в Харьков с территории Республики Конго, был инфицирован вирусом малярии. На данный момент больного госпитализировали в больницу №31 города Харьков. Данный случай является первым в Харькове в 2022 году.
 
Напомним, ранее в Харьковской области женщина и ее сын отравились дикорастущими грибами.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  инфекция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.12 Медицина На Харьковщине у роженицы выявили опасное инфекционное заболевание 26.06 Медицина В чернобыльской больнице умер пациент, переведенный из инфекционки 25.06 Медицина В области зарегистрирована третья смерть среди медработников, заразившихся коронавирусом
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 