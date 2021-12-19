19.12.2021 10:55 Виталий Хиневич

На Харьковщине у роженицы выявили опасное инфекционное заболевание

В Харьковской области диагностировали инфекционное заболевание, которое могла нанести вред женщине и ее будущему ребенку.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центра лабораторных исследований в Харьковской области.

Отмечается, что в декабре текущего года у роженицы с Харьковской области была выявлена листериоз. Данная инфекция могла спровоцировать преждевременные роды и нанести вред здоровью женщине и ее плоду. Клиническая картина листериоза может сопровождаться диареей, повышенной температурой тела, головные боли и может привести к образованию гнойного менингита.

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Кроме этого медики сообщают, что перед употреблением в пищу необходимо термически обрабатывать сырое мясо, молочные продукты и овощи, так как именно в этих продуктах может содержаться опасная инфекция.

Напомним, в Харьковской области женщина и ее сын отравились дикорастущими грибами.