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19.12.2021  10:55   Виталий Хиневич

На Харьковщине у роженицы выявили опасное инфекционное заболевание

В Харьковской области диагностировали инфекционное заболевание, которое могла нанести вред женщине и ее будущему ребенку.

Листериоз
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центра лабораторных исследований в Харьковской области.
 
Отмечается, что в декабре текущего года у роженицы с Харьковской области была выявлена листериоз. Данная инфекция могла спровоцировать преждевременные роды и нанести вред здоровью женщине и ее плоду. Клиническая картина листериоза может сопровождаться диареей, повышенной температурой тела, головные боли и может привести к образованию гнойного менингита.
 
 
Кроме этого медики сообщают, что перед употреблением в пищу необходимо термически обрабатывать сырое мясо, молочные продукты и овощи, так как именно в этих продуктах может содержаться опасная инфекция.
 
Напомним, в Харьковской области женщина и ее сын отравились дикорастущими грибами.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  инфекция, роженица, харьков
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