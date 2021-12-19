На Харьковщине у роженицы выявили опасное инфекционное заболевание

В Харьковской области диагностировали инфекционное заболевание, которое могла нанести вред женщине и ее будущему ребенку.
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Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Ожидается небольшой мокрый снег, возможно, с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха будет колебаться от +2°С до -5°С мороза.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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