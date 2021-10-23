    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове госпитализировали людей с острым инфекционным заболеванием
23.10.2021  21:05   Виталий Хиневич

В Харькове госпитализировали людей с острым инфекционным заболеванием

Больные находятся в медицинском учреждении под постоянным наблюдением врачей.

В Харькове выявили ботулизм
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы в Харьковской области. 
 
Отмечается, что в городе зафиксировано два случая заболевания на ботулизм. Граждане находятся в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. 
 
Страдающие недугом склоны полагать, что на больничную койку их отправили консервированные грибы домашнего приготовления. 
 
 
В ведомстве напоминают, что ботулизм опасное инфекционное заболевание, которое может привести к смерти человека.
 
Также просят с осторожностью относится к употреблению в пищу подозрительных продуктов питания, консервированных дома грибов, мясных продуктов и рыбы.
 
Не покупать продукты питания на стихийных рынках. 
 
Напомним, ранее в Харьковской области женщина и ее сын отравились дикорастущими грибами.
 
Источник:   Госпродпотребслужба в Харьковской области
 Тэги:  ботулизм, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.03 Медицина Ботулизм: под подозрением корюшка 11.09 Медицина Ботулизм: заболевший винит копченую скумбрию 14.08 Медицина Харьковчанин поел сушеной рыбы и заразился ботулизмом
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 