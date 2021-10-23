23.10.2021 21:05 Виталий Хиневич
В Харькове госпитализировали людей с острым инфекционным заболеванием
Больные находятся в медицинском учреждении под постоянным наблюдением врачей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Отмечается, что в городе зафиксировано два случая заболевания на ботулизм. Граждане находятся в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.
Страдающие недугом склоны полагать, что на больничную койку их отправили консервированные грибы домашнего приготовления.
В ведомстве напоминают, что ботулизм опасное инфекционное заболевание, которое может привести к смерти человека.
Также просят с осторожностью относится к употреблению в пищу подозрительных продуктов питания, консервированных дома грибов, мясных продуктов и рыбы.
Не покупать продукты питания на стихийных рынках.
Напомним, ранее в Харьковской области женщина и ее сын отравились
дикорастущими грибами.
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