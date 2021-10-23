23.10.2021 21:05 Виталий Хиневич

В Харькове госпитализировали людей с острым инфекционным заболеванием

Больные находятся в медицинском учреждении под постоянным наблюдением врачей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Отмечается, что в городе зафиксировано два случая заболевания на ботулизм. Граждане находятся в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.

Страдающие недугом склоны полагать, что на больничную койку их отправили консервированные грибы домашнего приготовления.

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В ведомстве напоминают, что ботулизм опасное инфекционное заболевание, которое может привести к смерти человека.

Также просят с осторожностью относится к употреблению в пищу подозрительных продуктов питания, консервированных дома грибов, мясных продуктов и рыбы.

Не покупать продукты питания на стихийных рынках.

Напомним, ранее в Харьковской области женщина и ее сын отравились дикорастущими грибами.