23.10.2021 20:10 Виталий Хиневич

Уходил от погони, теряя товар: в Харькове задержали парня с наркотиками

При виде транспортного средства сотрудников полиции гражданин начал убегать.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 23 октября в районе Основянского озера в Харькове, сотрудники полиции обратили внимание на 26-летнего парня.

Заметив служебный автомобиль, гражданин предпринял попытку скрыться из поля зрения полицейских. Кроме этого, мужчина начал выбрасывать содержимое своей сумки в водоем.

Правоохранители смогли догнать гражданина, при дальнейшем осмотре вещей, было выявлено множество зип-пакетов с веществом разноцветного цвета.

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Изъятые вещества были направлены на экспертизу.

По факту данного происшествия было открыто угловноге производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

На данный момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, сотрудники патрульной полиции Харькова остановили автомобиль, который двигался с выключенной фарой в темное время суток. В беседе с водителем сотрудники полиции обнаружили у него признаки наркотического опьянения.