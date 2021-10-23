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23.10.2021  20:10   Виталий Хиневич

Уходил от погони, теряя товар: в Харькове задержали парня с наркотиками

При виде транспортного средства сотрудников полиции гражданин начал убегать.

Наркотические вещества в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 23 октября в районе Основянского озера в Харькове, сотрудники полиции обратили внимание на 26-летнего парня.
 
Заметив служебный автомобиль, гражданин предпринял попытку скрыться из поля зрения полицейских. Кроме этого, мужчина начал выбрасывать содержимое своей сумки в водоем. 
 
Правоохранители смогли догнать гражданина, при дальнейшем осмотре вещей, было выявлено множество зип-пакетов с веществом разноцветного цвета.
 
 
Изъятые вещества были направлены на экспертизу. 
 
По факту данного происшествия было открыто угловноге производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. 
 
На данный момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия. 
 
Напомним, сотрудники патрульной полиции Харькова остановили автомобиль, который двигался с выключенной фарой в темное время суток. В беседе с водителем сотрудники полиции обнаружили у него признаки наркотического опьянения.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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