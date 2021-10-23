4 турецких магазина, которые стоит добавить себе в закладки

Сегодня уже никого не удивишь шопингом в Турции: многим известно, что там можно приобрести качественные товары по хорошей цене. Стоимость вещей там в большинстве случаев ниже, чем в украинских магазинах, что регулярно привлекает зарубежных покупателей.
В современном мире все необходимое можно приобрести онлайн. Такой способ совершения покупок довольно простой и в нем есть свои преимущества. Во-первых, вы можете найти большой ассортимент товаров на одной платформе, а не ходить часами по торговым центрам. Во-вторых, есть возможность совершить покупку прямо с официального сайта производителя и не переплачивать за вещь посредникам.
Если вас заинтересовала возможность заказа товаров из Турции, то на сайте https://npshopping.com/ru/landings/tr можно узнать больше подробностей по поводу доставки в Украину.
На сайте этого турецкого бренда женской одежды можно найти любой элемент гардероба: от вечернего платья до удобной пижамы. Производитель занимается пошивом исключительно женских изделий для разных возрастных категорий. Кроме одежды, на сайте есть раздел аксессуаров, где можно найти несколько видов сумок, а также маски для лица.
Если ищете хорошую обувь, стоит обратить внимание на турецкий онлайн-магазин Flo. Там вы сможете найти товары для женщин, мужчин и детей. Все они имеют несколько подкатегорий. Помимо сапог, туфель и босоножек, на сайте также представлен огромный выбор спортивной обуви для разных условий и силовых нагрузок. Несмотря на на то, что интернет-магазин больше специализируется на обуви, там также есть раздел с одеждой и аксессуарами.
Элегантную и стильную мужскую одежду можно приобрести в онлайн-магазине Avva. Сайт выглядит красиво и солидно, при этом здесь вполне доступные цены на вещи. Не забудьте обратить внимание на специальные предложения и акции. На распродажах можно купить рубашку из натуральных материалов даже за 100 лир. Навигация на сайте довольно простая, поэтому вам быстро удастся отыскать все необходимые товары.
В разделе аксессуаров можно просмотреть ремни, кошельки, носки, нижнее белье, галстуки и другие детали мужского гардероба.
Здесь можно найти все необходимые товары для детей. Сайт подходит не только для молодых мам, ведь помимо детской одежды там можно найти множество интересных подарков для детей: различные игрушки, альбомы для первых воспоминаний и разные полезные вещи, которые точно пригодятся в процессе ухода за малышом.
Помочь с доставкой может форвардинговый сервис NP Shopping. Все, что для этого необходимо — создать учетную запись на сайте сервиса и вы получите адрес склада партнеров «Новой почты Глобал» в Турции.
Далее можно смело приступать к оформлению заказа в турецком онлайн-магазине. Главное — вместо адреса доставки необходимо ввести адрес склада партнеров компании «Новая почта Глобал» в Турции.
После отправки заказа, на ваш электронный адрес поступит письмо с трек-номером отправления. Его необходимо добавить в своем личном кабинете на сайте NP Shopping и можно отслеживать свои покупки на пути в Украину. Среднее время доставки от 8 рабочих дней. Получить отправление можно любым из трех способов: адресная доставка, в почтомате или отделении «Новой почты».
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