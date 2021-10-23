23.10.2021 19:51

4 турецких магазина, которые стоит добавить себе в закладки

Сегодня уже никого не удивишь шопингом в Турции: многим известно, что там можно приобрести качественные товары по хорошей цене. Стоимость вещей там в большинстве случаев ниже, чем в украинских магазинах, что регулярно привлекает зарубежных покупателей.

В современном мире все необходимое можно приобрести онлайн. Такой способ совершения покупок довольно простой и в нем есть свои преимущества. Во-первых, вы можете найти большой ассортимент товаров на одной платформе, а не ходить часами по торговым центрам. Во-вторых, есть возможность совершить покупку прямо с официального сайта производителя и не переплачивать за вещь посредникам.

Если вас заинтересовала возможность заказа товаров из Турции, то на сайте https://npshopping.com/ru/landings/tr можно узнать больше подробностей по поводу доставки в Украину.

ADL

На сайте этого турецкого бренда женской одежды можно найти любой элемент гардероба: от вечернего платья до удобной пижамы. Производитель занимается пошивом исключительно женских изделий для разных возрастных категорий. Кроме одежды, на сайте есть раздел аксессуаров, где можно найти несколько видов сумок, а также маски для лица.

FLO

Если ищете хорошую обувь, стоит обратить внимание на турецкий онлайн-магазин Flo. Там вы сможете найти товары для женщин, мужчин и детей. Все они имеют несколько подкатегорий. Помимо сапог, туфель и босоножек, на сайте также представлен огромный выбор спортивной обуви для разных условий и силовых нагрузок. Несмотря на на то, что интернет-магазин больше специализируется на обуви, там также есть раздел с одеждой и аксессуарами.

AVVA

Элегантную и стильную мужскую одежду можно приобрести в онлайн-магазине Avva. Сайт выглядит красиво и солидно, при этом здесь вполне доступные цены на вещи. Не забудьте обратить внимание на специальные предложения и акции. На распродажах можно купить рубашку из натуральных материалов даже за 100 лир. Навигация на сайте довольно простая, поэтому вам быстро удастся отыскать все необходимые товары.

В разделе аксессуаров можно просмотреть ремни, кошельки, носки, нижнее белье, галстуки и другие детали мужского гардероба.

E-bebek

Здесь можно найти все необходимые товары для детей. Сайт подходит не только для молодых мам, ведь помимо детской одежды там можно найти множество интересных подарков для детей: различные игрушки, альбомы для первых воспоминаний и разные полезные вещи, которые точно пригодятся в процессе ухода за малышом.

Как заказать товары из Турции в Украину?

Помочь с доставкой может форвардинговый сервис NP Shopping. Все, что для этого необходимо — создать учетную запись на сайте сервиса и вы получите адрес склада партнеров «Новой почты Глобал» в Турции.

Далее можно смело приступать к оформлению заказа в турецком онлайн-магазине. Главное — вместо адреса доставки необходимо ввести адрес склада партнеров компании «Новая почта Глобал» в Турции.

После отправки заказа, на ваш электронный адрес поступит письмо с трек-номером отправления. Его необходимо добавить в своем личном кабинете на сайте NP Shopping и можно отслеживать свои покупки на пути в Украину. Среднее время доставки от 8 рабочих дней. Получить отправление можно любым из трех способов: адресная доставка, в почтомате или отделении «Новой почты».