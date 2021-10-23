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23.10.2021  19:00   Виталий Хиневич

Запасайтесь водой: В Харькове 24 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Отключение воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Старошишковская, 6 (подъезд №1, стояк) до 20:00 24 октября.
 
Московский район:
 
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30 до 20:00 24 октября;
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 32-б до 20:00 24 октября.
 
Немышлянский район:
 
  • ул. Харьковских Дивизий, 4/2 (подъезд №4, спаренный стояк) до 17:00 24 октября.
 
Основянский район:
 
  • пр. Гагарина, 4 (подъезд №3, стояк) до 17:00 24 октября.
 
Шевченковский район:
 
  • ул. Рымарская, 1, 3/5 до 20:00 24 октября.
 
Напомним, 23 октября в части домов трех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  холодная вода, отключение воды, харьков
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