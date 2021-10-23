Запасайтесь водой: В Харькове 24 октября отключат холодную воду. Список адресов

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Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 23 октября Идите на поводу своих желаний. Занятия, к которым лежит душа, принесут не только удовлетворение, но и материальную выгоду.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 23 октября День в целом облачный, но без существенных осадков. Днем может пойти дождь, преимущественно по области.