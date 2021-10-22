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22.10.2021  18:27   Евгений Клочко

Набирайте баклажки: В Харькове 23 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов трех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Отключение холодной воды в Харькове 23 октября 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • Тракторостроителей, 85 до 17:00 23.10.21 г.;
  • ул. Героев Труда, 32 (п. №2, стояк),
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 23 октября.

Холодногорский район:

  • ул. Ильинская, 67 (подъезд №5, стояк) до 20:00 23 октября.

Шевченковский район:

  • ул. Сухумская, 24 до 20:00 23 октября.

Напомним, 22 октября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  холодная вода, отключение воды, харьков
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