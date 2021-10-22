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22.10.2021  18:09   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов показал, как будет выглядеть Ледовая арена в Харькове (фото)

В Харькове многофункциональный спортивный комплекс планируют построить в парке Машиностроителей.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, на месте будущего спортивного комплекса "Ледовая арена" сегодня, 22 октября 2021 года, прошло выездное совещание под руководством Игоря Терехова.
 
Как заявил архитектор Александр Чуб, Ледовая арена предназначена для 5 олимпийских видов спорта.   
 
Это будет двухэтажное здание. На первом будет расположена собственно ледовая арена, которую можно в любой момент переоборудовать под самые разные виды спорта (баскетбол, бокс, волейбол, мини-футбол), а также спектакли и концерты. 
 
Но, самое главное требование главы города к специалистам, чтобы эта арена была спортивным центром для семейного отдыха и занятия спортом.
 
 
«Я хочу, чтобы этот комплекс популяризировал здоровый образ жизни. Чтобы люди приходили сюда и получали массу возможностей для занятий спортом», — сказал руководитель города. 
 
По поручению Игоря Терехова архитекторы должны внести коррективы в проект.
 
По предварительной информации, строительство стартует уже в следующем, 2022 году.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале 2021 года горсовет выделил землю -  4,3 га - под строительство Ледовой арены в парке Машиностроителей. Мы информировали, что размер главного поля составит 30 на 60 м. Здесь будут размещены еще одно тренировочное поле размером 28 на 58 м, а также поле для керлинга. В помещениях оборудуют раздевалки и тренерские комнаты, парковку.
 
Арена будет рассчитана на 2,5 тыс. зрительских мест. Рядом с ареной в парке построят уникальный урбан-центр, который может стать крупнейшим в Восточной Европе.
 
Планируется, что в центре будет 15 локаций, посвященных всем видам уличных культур, а также базы для тренировок, теоретических занятий и коворкинга. Урбан-центр будет работать круглый год. Позднее руководитель города Игорь Терехов обсудил проект многофункционального комплекса с представителями Федерации хоккея Украины и на встрече с представителями федераций разных видов спорта и спортивных учреждений города и области.
 

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Тэги:  ледовая арена, игорь терехов, харьков, парк артема, баскетбол, бокс, волейбол, мини-футбол, парк машиностроителей, спорт, хоккей, урбан-парк
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