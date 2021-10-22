22.10.2021 18:09 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов показал, как будет выглядеть Ледовая арена в Харькове (фото)

В Харькове многофункциональный спортивный комплекс планируют построить в парке Машиностроителей.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , на месте будущего спортивного комплекса "Ледовая арена" сегодня, 22 октября 2021 года, прошло выездное совещание под руководством Игоря Терехова.

Как заявил архитектор Александр Чуб, Ледовая арена предназначена для 5 олимпийских видов спорта.

Это будет двухэтажное здание. На первом будет расположена собственно ледовая арена, которую можно в любой момент переоборудовать под самые разные виды спорта (баскетбол, бокс, волейбол, мини-футбол), а также спектакли и концерты.

Но, самое главное требование главы города к специалистам, чтобы эта арена была спортивным центром для семейного отдыха и занятия спортом.

«Я хочу, чтобы этот комплекс популяризировал здоровый образ жизни. Чтобы люди приходили сюда и получали массу возможностей для занятий спортом», — сказал руководитель города. По поручению Игоря Терехова архитекторы должны внести коррективы в проект.

По предварительной информации, строительство стартует уже в следующем, 2022 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале 2021 года горсовет выделил землю - 4,3 га - под строительство Ледовой арены в парке Машиностроителей. Мы информировали, что размер главного поля составит 30 на 60 м. Здесь будут размещены еще одно тренировочное поле размером 28 на 58 м, а также поле для керлинга. В помещениях оборудуют раздевалки и тренерские комнаты, парковку.

Арена будет рассчитана на 2,5 тыс. зрительских мест. Рядом с ареной в парке построят уникальный урбан-центр, который может стать крупнейшим в Восточной Европе.

Планируется, что в центре будет 15 локаций, посвященных всем видам уличных культур, а также базы для тренировок, теоретических занятий и коворкинга. Урбан-центр будет работать круглый год. Позднее руководитель города Игорь Терехов обсудил проект многофункционального комплекса с представителями Федерации хоккея Украины и на встрече с представителями федераций разных видов спорта и спортивных учреждений города и области.

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