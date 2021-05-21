21.05.2021 20:14

В Харькове построят современную ледовую арену

В Харькове планируют построить ледовую арену. Это будет многофункциональный комплекс, где можно будет заниматься не только зимними видами спорта.

В Харькове будет ледовая арена и ее строительство планируют начать уже в ближайшее время. Об этом РЕДПОСТ сообщил и.о. мэра Игорь Терехов во время встречи с представителями федераций разных видов спорта и спортивных учреждений города и области.

В частности он отметил, что у Харькова большие планы по развитию спорта. "Всё, что необходимо городу Харькову, мы будем делать", - заявил Игорь Терехов. "Первое - это, безусловно, строительство ледовой арены. Мы сегодня выделили средства, заканчиваем этап проектирования. Ледовая арена будет построена в сквере Машиностроителей, мы там полностью переформатировали зоны застройки. И в этом году мы начнём строительство", - рассказал и.о мэра.

Он также подчеркнул, что у Харькова есть чёткие договорённости с Кабмином по выделению средств под ледовую арену, и пообещал, что за полтора года она будет построена.

Напомним, что в Харькове 31 марта 2011 года состоялось открытие ледового дворца "Салтовский лед", который строился с 2007 года. Ледовая арена расположена в Московском районе на проспекте Тракторостроителей.