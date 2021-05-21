В Харькове задержали закладчика. Новости Харькова

21.05.2021 20:38

Торговал наркотой в сети: В Харькове задержали закладчика (ФОТО)

В Харькове пойманному распространителю сообщили о подозрении.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на сайт Харьковской Облпрокуратуры, в Харькове сообщили о подозрении пойманному закладчику.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Харькова Эдуард Новиков, установлено, что погоревший на горячем распространитель через "Telegram" сотрудничал с еще одним человеком, продавая опасный психотроп «PVP».

Реализовывал он препарат через закладки по городу.

Очередная партия свертков оказалась последней для несостоявшихся наркобаронов - их поймали на горячем.

У задержанного изъят запрещенный психотроп «PVP» общей массой 148,6 грамм.

Распространителю светит от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

21 мая 2021 года подозреваемый арестован с правом внесения залога в размере 340 000 500 гривен.