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21.05.2021  20:38   

Торговал наркотой в сети: В Харькове задержали закладчика (ФОТО)

В Харькове пойманному распространителю сообщили о подозрении.

В Харькове задержали закладчика. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на сайт Харьковской Облпрокуратуры, в Харькове сообщили о подозрении пойманному закладчику.
 
Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Харькова Эдуард Новиков, установлено, что погоревший на горячем распространитель через "Telegram" сотрудничал с еще одним человеком, продавая опасный психотроп «PVP».
 
Реализовывал он препарат через закладки по городу.
 
Очередная партия свертков оказалась последней для несостоявшихся наркобаронов - их поймали на горячем.
 
У задержанного изъят запрещенный психотроп «PVP» общей массой 148,6 грамм.
 
Распространителю светит от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
 
21 мая 2021 года подозреваемый арестован с правом внесения залога в размере 340 000 500 гривен.
 
В Харькове задержали закладчика. Новости Харькова
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  закладчик, наркотики, харьков, подозрение, психотроп, pvp
 
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