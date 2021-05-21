В Харькове дама на легковушке врезалась в забор. Новости Харькова

21.05.2021 20:54

ДТП в Харькове: женщина на легковушке врезалась в забор (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на проспекте Гагарина - ДТП.

Здесь автолюбительница на Daewoo Lanos врезалась в забор, выбив несколько секций.

По информации очевидцев, ее подрезал Volkswagen, но это не точно.

Подробностей пока нет.