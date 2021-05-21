Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: женщина на легковушке врезалась в забор (ФОТО, ВИДЕО)
21.05.2021  20:54   

ДТП в Харькове: женщина на легковушке врезалась в забор (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

В Харькове дама на легковушке врезалась в забор. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на проспекте Гагарина - ДТП.

Здесь автолюбительница на Daewoo Lanos врезалась в забор, выбив несколько секций.

По информации очевидцев, ее подрезал Volkswagen, но это не точно.

Подробностей пока нет.

В Харькове дама на легковушке врезалась в забор. Новости Харькова

В Харькове дама на легковушке врезалась в забор. Новости Харькова

Тэги:  дтп, аварии, харьков, врезалась в забор
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.05 Криминал и происшествия В Харькове на дороге загорелся автомобиль (ВИДЕО) 21.05 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове трактор протаранил авто (ФОТО) 21.05 Криминал и происшествия Полуночная драка в больнице: под Харьковом пьяные братья устроили дебош (ФОТО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 