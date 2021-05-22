22.05.2021 07:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

В выходные – 22 и 23 мая – погоду будет определять поле повышенного давления. Синоптики обещают теплую и сухую погоду.

В субботу, 22 мая, на протяжении всего дня в городе солнце будет бороться с плотными облаками. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +9°...+11°С, днем +20°...+22°С (температура комфорта +21°С).



В воскресенье, 23 мая, ожидается преимущественно ясная погода, лишь днем облака ненадолго появятся на небе. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8°...+13°С, днем +21°...+26°С (температура комфорта +23°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Космическая погода не вызывает опасений. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.