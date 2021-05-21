Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Харьков: В районе Конного рынка перекрыли улицу
21.05.2021  20:01   

Харьков: В районе Конного рынка перекрыли улицу

По улице Военной в Харькове ограничено движение.

В Харькове частично перекрыли Военную улицу. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт горсовета, в районе Конного рынка идут работы по ремонту систем водоотведения.
 
О чем сообщает Департамент инфраструктуры,
 
В связит с ремонтными работами ограничено движение транспорта по Военной улице, в районе дома №33.
 
Откроется она вечером (20:00) 25 мая 2021 года.
 
Пропуск транспорта обеспечен по свободной от выполнения работ полосе.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, военная, конный рынок
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.05 Дороги и транспорт В Харькове снова взрывают заброшенный элеватор: в воскресенье по улице Котляра запретят движение 21.05 Дороги и транспорт Внимание водителям: Велодень на три дня изменит схему движения в центре Харькова 21.05 Дороги и транспорт Ремонт пешеходного моста в центре Харькова отразится на движении трамваев
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 