В Харькове загорелся автомобиль. Новости Харькова

О ЧП сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на ХТЗ - ЧП.
Здесь на дороге внезапно загорелся легковой автомобиль.
Водителю помогли справиться с бедой проезжавшие мимо коллеги.
Вспыхнувшую машину смогли потушить общими усилиями.
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Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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