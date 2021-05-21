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21.05.2021  19:36   

В Харькове на дороге загорелся автомобиль (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.

В Харькове загорелся автомобиль. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на ХТЗ - ЧП.

Здесь на дороге внезапно загорелся легковой автомобиль.

Водителю помогли справиться с бедой проезжавшие мимо коллеги.

Вспыхнувшую машину смогли потушить общими усилиями. 

Тэги:  дтп, пожар, харьков, загорелся автомобиль, чп
 
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