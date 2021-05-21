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21.05.2021  19:05   

ДТП: В Харькове трактор протаранил авто (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

В Харькове столкнулись легковушка и трактор. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на соцсети, в Харькове - ДТП.
 
Здесь, на улице Морозова поизошло нетривиальное столкновение.
 
Трактор разнес легковой автомобиль.
 
Подробностей о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет.
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков, трактор
 
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