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21.05.2021  18:05   

На выходных в Харькове - благотворительный забег

Мероприятие «Бежим вместе» состоится в Харькове 23 мая 2021 года.


//city.kharkov.ua
Как сообщает Редпост, ссылаясь на сайт городского совета, организаторы мероприятия хотят собрать средства чтобы приобречти тренажеры для инклюзивного спортзала.
 
С  его созданием у людей с инвалидностью появится возможность заниматься спортом.
 
Ныне в Харькове нет ни одного специализированного, доступного и имеющего специальные универсальные тренажеры спртзала для людей с инвалидностью,
 
Большинство залов отказывают людям с особыми потребностями.
 
Забег стартует от Велоцентра на Белгородском шоссе, 1. Дистанция сотавит 5 км.
 
Начало - в 10:00.
 
Стартовый благотворительный взнос до 23 мая составляет 200 грн, в день забега - 300 грн.
 
Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию о мероприятии можно здесь.
Тэги:  благотворительный забег, бежим вместе, харьков
 
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