21.05.2021 18:05

На выходных в Харькове - благотворительный забег

Мероприятие «Бежим вместе» состоится в Харькове 23 мая 2021 года.



//city.kharkov.ua

Как сообщает Редпост , ссылаясь на сайт городского совета, организаторы мероприятия хотят собрать средства чтобы приобречти тренажеры для инклюзивного спортзала.

С его созданием у людей с инвалидностью появится возможность заниматься спортом.

Ныне в Харькове нет ни одного специализированного, доступного и имеющего специальные универсальные тренажеры спртзала для людей с инвалидностью,

Большинство залов отказывают людям с особыми потребностями.

Забег стартует от Велоцентра на Белгородском шоссе, 1. Дистанция сотавит 5 км.

Начало - в 10:00.

Стартовый благотворительный взнос до 23 мая составляет 200 грн, в день забега - 300 грн.