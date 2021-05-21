В больнице под Харьковом пьяные пациенты устроили драку. Новости Харькова

21.05.2021 17:08

Полуночная драка в больнице: под Харьковом пьяные братья устроили дебош (ФОТО)

Копы в пригороде Харькова поймали хулиганов во хмелю.

Как сообщает Редпост со ссылкой на сайт ГУ Нацполиции, 21 мая 2021 года около в 00:05 в Чугуевское райуправление сообщили о конфликте в местной больнице.

По прибытии копы выяснили, что в больницу приехали двое пьяных мужчин.

Они оказались братьями, один из которых привез другого с травмой ноги после аварии на мотоцикле.

Дежурный врач и медсестра были заняты, оказывая помощь пациенту с серьезной травмой и предложили прибывшим немного подождать.

Но братьев это не устроило и они, скандаля, начали требовать, чтобы сейчас же помогли именно им.

Ввиду алкогольного опьянения мужчины вели себя все более агрессивно.

Один из них напал на врача, нанося ему травмы, а затем ударил медсестру, устроив беспорядок в приемной.

Затем хулиганы убрались из больницы.

Копы оперативно разыскали 26-летнего дебошира.

Он оказался пьян, но пройти проверку с помощью алкотестера или в ближайшем медицинском учреждении отказался.

На мотоциклиста составлены протоколы по нарушению трех пунктов ПДД.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.