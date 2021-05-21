Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Полуночная драка в больнице: под Харьковом пьяные братья устроили дебош (ФОТО)
21.05.2021  17:08   

Полуночная драка в больнице: под Харьковом пьяные братья устроили дебош (ФОТО)

Копы в пригороде Харькова поймали хулиганов во хмелю.

В больнице под Харьковом пьяные пациенты устроили драку. Новости Харькова
 
Как сообщает Редпост со ссылкой на сайт ГУ Нацполиции, 21 мая 2021 года около в 00:05 в Чугуевское райуправление сообщили о конфликте в местной больнице.
 
По прибытии копы выяснили, что в больницу приехали двое пьяных мужчин.
 
Они оказались братьями, один из которых привез другого с травмой ноги после аварии на мотоцикле.
 
Дежурный врач и медсестра были заняты, оказывая помощь пациенту с серьезной травмой и предложили прибывшим  немного подождать.
 
Но братьев это не устроило и они, скандаля, начали требовать, чтобы сейчас же помогли именно им.
 
Ввиду алкогольного опьянения мужчины вели себя все более агрессивно.
 
Один из них напал на врача, нанося ему травмы,  а затем ударил медсестру, устроив беспорядок в приемной.
 
Затем хулиганы убрались из больницы.
 
Копы оперативно разыскали 26-летнего дебошира.
 
Он оказался пьян, но пройти проверку с помощью алкотестера или в ближайшем медицинском учреждении отказался.
 
На мотоциклиста составлены протоколы  по нарушению трех пунктов ПДД.
 
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
Напомним, что на днях произошла драка в супермаркете под Харьковом, случились конфликт в метро, потасовки в ночных клубах.
В больнице под Харьковом пьяные пациенты устроили драку. Новости Харькова
 
В больнице под Харьковом пьяные пациенты устроили драку. Новости Харькова
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  драка, конфликт, харьков, чугуев, хулиганство, дебош, больница, дтп, авария
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.05 Криминал и происшествия Драка в супермаркете под Харьковом: хулиганами и охранниками занялись копы 07.05 Криминал и происшествия Убил друга отверткой: кровавый конец пьяной ссоры 04.04 Криминал и происшествия Пьяный набросился с кулаками на копа: открыто уловное дело
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 