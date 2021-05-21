21.05.2021 16:50

В Харькове появится Аллея олимпийских чемпионов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 21 мая, встретился с представителями спортивного сообщества Харьковского региона.





В большом зале Харьковского городского совета собрались представители городских и областных органов власти, спортивных учреждений города и области, чтобы впервые вместе в новом формате обсудить развитие спорта в регионе, сообщает В большом зале Харьковского городского совета собрались представители городских и областных органов власти, спортивных учреждений города и области, чтобы впервые вместе в новом формате обсудить развитие спорта в регионе, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт горсовета

Руководители спортивных учреждений и федераций обратились к секретарю городского совета с рядом просьб. Среди них – создание Аллеи олимпийских чемпионов, открытие Дома федераций, предоставление ряда залов для занятий, установка навеса в одном из парков для занятий спортом в непогоду и др. Игорь Терехов отметил, что в городе поддерживают олимпийское движение, и создание Аллеи олимпийских чемпионов - хорошая идея. Также городская власть готова найти помещение для Дома федераций, чтобы объединить представителей разных видов спорта. Кроме того, члены Федерации легкой атлетики обратились с просьбой выделить им стадион, и Игорь Терехов поручил подготовить соответствующие предложения.

«Харьков – одна большая спортивная семья. Выясните, какие залы нужны федерациям, и подпишите договор о сотрудничестве. Очень много залов, которые не используются или используются коммерчески, на чем мы поставим точку. Пусть воспитанники наших ДЮСШ тренируются там после уроков», - подчеркнул Игорь Терехов.