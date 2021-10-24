24.10.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье, 24 октября

Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а к концу выходного распогодится. Без существенных осадков.

Температура воздуха продолжает снижаться, ночью столбик термометра опустится до 1 градуса мороза. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +6°...+9°C (ощущается как +6°C). Ветер западный, 5 м/с​​. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +8°...+6°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Прогноз благоприятный. Будут происходить только небольшие геомагнитные колебания. И они не станут причиной возникновения магнитных бурь.



Народные приметы. Раньше в это время уже шел снег, поэтому замерзшим осадкам придавали важное значение – все приметы сулили достаток. А вот если еще продолжался листопад – нужно было готовиться к тяжелому году.