24.10.2021 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 24 октября

Противоречивый день: с одной стороны, совершенно не склоняет к организованности, с другой же способен толкнуть на радикальные и не совсем обдуманные шаги.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды склоняют к тому, что вы то и дело будете воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Сегодня удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если вы настроены на борьбу с килограммами, лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Если поддадитесь лени, день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но если возьмётесь за дела, то пыль при этом можете поднять такую, что мало не покажется!

Рак (22 июня – 23 июля)

В этот день звезды едва ли станут требовать от вас повышенной энергичности. И если воспользуйтесь возможностью расслабиться и ничего не делать, это будет самым правильным решением.

Лев (24 июля – 23 августа)

Какая-то идея может не давать покоя с самого утра. И если процесс обдумывания приведет к какому-либо результату – это будет действительно что-то с чем-то.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Повседневные дела могут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что вряд ли наполнит вас оптимизмом. Постарайтесь просто перетерпеть этот день.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Если захочется увлечь окружающих чем-нибудь интересным, перенесите свои желания на другой день. Сегодня же лучше уж никого не тормошить, а заняться своими делами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Если сумеете сконцентрироваться на какой-то одной задаче, за этот день вы способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Вам выпала редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем. А дела смело пустить на самотек. Без вашего вмешательства все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и даже раздражать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Вопрос общественного статуса будет волновать вас с удвоенной силой, весь день можете провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Заботы по дому, даже самые элементарные занятия, могут превратиться в испытание для нервов. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.