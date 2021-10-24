Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 24 октября

Противоречивый день: с одной стороны, совершенно не склоняет к организованности, с другой же способен толкнуть на радикальные и не совсем обдуманные шаги.
Звезды склоняют к тому, что вы то и дело будете воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего.
Сегодня удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если вы настроены на борьбу с килограммами, лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет.
Если поддадитесь лени, день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но если возьмётесь за дела, то пыль при этом можете поднять такую, что мало не покажется!
В этот день звезды едва ли станут требовать от вас повышенной энергичности. И если воспользуйтесь возможностью расслабиться и ничего не делать, это будет самым правильным решением.
Какая-то идея может не давать покоя с самого утра. И если процесс обдумывания приведет к какому-либо результату – это будет действительно что-то с чем-то.
Повседневные дела могут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что вряд ли наполнит вас оптимизмом. Постарайтесь просто перетерпеть этот день.
Если захочется увлечь окружающих чем-нибудь интересным, перенесите свои желания на другой день. Сегодня же лучше уж никого не тормошить, а заняться своими делами.
Если сумеете сконцентрироваться на какой-то одной задаче, за этот день вы способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц.
Вам выпала редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем. А дела смело пустить на самотек. Без вашего вмешательства все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.
Желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и даже раздражать.
Вопрос общественного статуса будет волновать вас с удвоенной силой, весь день можете провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно.
Заботы по дому, даже самые элементарные занятия, могут превратиться в испытание для нервов. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.
Противоречивый день: с одной стороны, совершенно не склоняет к организованности, с другой же способен толкнуть на радикальные и не совсем обдуманные шаги.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а к концу выходного распогодится. Без существенных осадков.
Сегодня отмечается День учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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