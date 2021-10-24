24.10.2021 08:00

24 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня отмечается День учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.





Рождением Организации Объединенных Наций считается 24 октября 1945 года – в это день 50 государств-основателей ратифицировали договор о ее создании. В 1972 году Ассамблея ООН постановила отмечать в свой День еще два события – Всемирный день информации о развитии и Неделю разоружения.

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Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается Международный день тёщи. Зародившись в 1930-х годах в США как шутка (по одной из версий – как альтернатива Дню матери), с каждым годом он приобретает всё больше поклонников, в том числе и в других странах.

Также в этот день...

В 1493 году родился Парацельс (Филип Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм), врач и алхимик.



1804 – родился Вильгельм Вебер, немецкий физик, создатель первого телеграфа.



1857 – выпускники Кембриджа основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду.



1862 – родился Даниэль Сваровски, основатель австрийской хрустальной империи Swarovski.



1882 – родился Имре Кальман, венгерский композитор, автор популярных оперетт: «Сильва», «Баядера», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра» и других.



1938 – родился Венедикт Ерофеев, писатель. «Москва-Петушки» – произведение, которое становится его визитной карточкой. «Москва – Петушки» традиционно воспринимается исследователями как пра-текст русского постмодернизма, в контексте идеи М. Бахтина о карнавальности культуры; изучаются связи лексического строя поэмы с Библией, советскими штампами, классической русской и мировой литературами.



1939 – впервые в продажу поступили нейлоновые чулки (Уилмингтон, штат Делавэр), создав ажиотажный спрос среди покупательниц.



1947 – родился Кевин Клайн, американский актер, обладатель «Оскара» («Французский поцелуй», «Рыбка по имени Ванда», «Чаплин»).



1985 – родился Уэйн Руни, английский футболист, нападающий сборной Англии.



2000 – в берлинском Египетском музее обнаружен единственный в мире автограф Клеопатры.

Приметы дня

24 октября почитается память апостола Филиппа, апостола от семидесяти. По народному кадендарю день называтся Филиппова канитель – наступала распутица, грязь на дорогах. Важное значение для этого дня имели снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях: если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студеную зиму. Если реки к этому времени замерзли, то нужно было обязательно пройти по льду — это сулило улучшение в денежных делах. А вот если на Филиппа еще продолжался листопад — нужно было готовиться к тяжелому году.

Именины отмечают

Александр, Анатолий, Антон, Виктория, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.