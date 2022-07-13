13.07.2022 19:26 Дмитрий Колоней

Как уберечься от ботулизма: советы харьковских специалистов

Об особенностях появившейся в регионе болезни напомнили в Департаменте здравоохранения Харьковской ОВА.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент здравоохранения ХОВА, в Харьковской области зарегистрирован случай ботулизма - 10 июля 2022 года в Харьковскую больницу госпитализировали 40-летнего больного с симптомами ботулизма. Мужчина отравился вяленым нечищенным карасем.

Ллетом возникают благоприятные условия для жизнедеятельности возбудителя ботулизма. Эпидемиологи подчеркивают, что в Харьковском регионе причиной большинства случаев заболевания ботулизмом является именно сушеная (вяленая) рыба.

Ранними симптомами являются

сильная утомляемость,

слабость\

головокружение,

За этими симптомами обычно следуют

затуманенное зрение,

сухость во рту,

затрудненное глотание и речь.

Возможны также

рвота,

диарея,

запор

вздутие живота.

По мере прогрессирования болезни может появляться

слабость в шее и в руках,

после чего поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела.

Температура не увеличивается и потери сознания не происходит.

При малейшем подозрении на ботулизм необходимо немедленно обратиться к врачу.

Чтобы уберечься от ботулизма, избегайте употребления:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы,

мясных и грибных консерв,

консерв домашнего производства,

если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом,

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Помните: болезнь легче предупредить, чем лечить. Берегите свое здоровье и здоровье близких.