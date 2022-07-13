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13.07.2022  19:26   Дмитрий Колоней

Как уберечься от ботулизма: советы харьковских специалистов

Об особенностях появившейся в регионе болезни напомнили в Департаменте здравоохранения Харьковской ОВА.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент здравоохранения ХОВА, в Харьковской области зарегистрирован случай ботулизма - 10 июля 2022 года в Харьковскую больницу госпитализировали 40-летнего больного с симптомами ботулизма. Мужчина отравился вяленым нечищенным карасем.
 
Ллетом возникают благоприятные условия для жизнедеятельности возбудителя ботулизма. Эпидемиологи подчеркивают, что в Харьковском регионе причиной большинства случаев заболевания ботулизмом является именно сушеная (вяленая) рыба.
 

Ранними симптомами являются

  • сильная утомляемость,
  • слабость\
  • головокружение,
 

За этими симптомами обычно следуют

  • затуманенное зрение,
  • сухость во рту,
  • затрудненное глотание и речь.
 

Возможны также

  • рвота,
  • диарея,
  • запор
  • вздутие живота.
 

По мере прогрессирования болезни может появляться

  • слабость в шее и в руках,
  • после чего поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела.
  • Температура не увеличивается и потери сознания не происходит.
 
При малейшем подозрении на ботулизм необходимо немедленно обратиться к врачу.
 

Чтобы уберечься от ботулизма, избегайте употребления:

 
  • вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы,
  • мясных и грибных консерв,
  • консерв домашнего производства,
  • если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом,
  • если сомневаетесь в качестве продуктов.
 
Помните: болезнь легче предупредить, чем лечить. Берегите свое здоровье и здоровье близких.
 
Как уберечься от ботулизма советуют харьковские специалисты
 
Как уберечься от ботулизма советуют харьковские специалисты
 
Как уберечься от ботулизма советуют харьковские специалисты
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  ботулизм, симптомы, харьков, как уберечься
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