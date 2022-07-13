13.07.2022 19:26 Дмитрий Колоней
Как уберечься от ботулизма: советы харьковских специалистов
Об особенностях появившейся в регионе болезни напомнили в Департаменте здравоохранения Харьковской ОВА.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент здравоохранения ХОВА, в Харьковской области зарегистрирован случай ботулизма - 10 июля 2022 года в Харьковскую больницу госпитализировали 40-летнего больного с симптомами ботулизма. Мужчина отравился вяленым нечищенным карасем.
Ллетом возникают благоприятные условия для жизнедеятельности возбудителя ботулизма. Эпидемиологи подчеркивают, что в Харьковском регионе причиной большинства случаев заболевания ботулизмом является именно сушеная (вяленая) рыба.
Ранними симптомами являются
-
сильная утомляемость,
-
слабость\
-
головокружение,
За этими симптомами обычно следуют
-
затуманенное зрение,
-
сухость во рту,
-
затрудненное глотание и речь.
Возможны также
-
рвота,
-
диарея,
-
запор
-
вздутие живота.
По мере прогрессирования болезни может появляться
-
слабость в шее и в руках,
-
после чего поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела.
-
Температура не увеличивается и потери сознания не происходит.
При малейшем подозрении на ботулизм необходимо немедленно обратиться к врачу.
Чтобы уберечься от ботулизма, избегайте употребления:
-
вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы,
-
мясных и грибных консерв,
-
консерв домашнего производства,
-
если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом,
-
если сомневаетесь в качестве продуктов.
Помните: болезнь легче предупредить, чем лечить. Берегите свое здоровье и здоровье близких.
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