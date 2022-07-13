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13.07.2022  19:55   Дмитрий Колоней

Три сторонника "русского мира" ждут суда под Харьковом

Под Харьковом завершено досудебное расследование.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, сссылаясь на Харьковскую прокуратуру, по данным расследования, 53-летний уроженец пгт. Сахновщина Красноградского района распространял в запрещенной в Украине социальной сети пророссийские публикации. В обнародованных материалах мужчина одобрял и поддерживал вооруженную агрессию РФ на территории Украины.
 
Также перед судом предстанет 48-летний житель г. Краснограда, не раз публичные призывавший к поддержке РФ в войне против Украины.
 
В отношении указанных лиц Красноградской окружной прокуратурой в течение июля 2022 года утверждены и направлены в суд три обвинительных акта за публичные призывы к поддержке решений и действий государства-агрессора.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предатель, сторонник русского мира, харьков, красноград
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