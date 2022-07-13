13.07.2022 20:19 Дмитрий Колоней

В четверг заканчивается прием заявлений на бюджет для поступающих на основе 9 классов

Как сообщили в Министерстве образования и науки, речь идет о заявлениях, прежде всего, на бюджет и контракт, если так определено в Правилах приема конкретного учреждения.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Министерство образования и науки, в электронных кабинетах поступающих на основе базового среднего образования будет открыта возможность подать заявления в учреждения профессионального предвысшего образования до 18:00 часов 14 июля.

В то же время прием заявлений только на контракт будет продолжаться и после 14 июля в те учреждения, где есть соответствующие небюджетные конкурсные предложения (до конца октября).

Также в МОН отметили, что поступающие с временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, отдельных районов Луганской и Донецкой областей, населенных пунктов на линии столкновения могут подавать заявления на бюджет до 12:00. 20 сентября 2022 года.