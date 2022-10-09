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09.10.2022  17:19   Дмитро Колонєй

У Харкові запезпечили гаджетами для навчання школярів з багатодітних сімей (фото)

Майже два десятки багатодітних родин Харкова отримали комп’ютерні планшети від Дитячого фонду ООН.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, 19 багатодітних родин Новобаварського району, в яких навчається по троє та більше дітей, отримали комп’ютерні планшети.  
  
За інформіцією районній адміністрації, це стало можливим завдяки  реалізації спільного проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Асоціації міст України, які допомагають органам місцевого самоврядування забезпечувати в громадах необхідний захист та підтримку сімей з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій. Загалом такими планшетами буде забезпечено 173 багатодітні родини з Харкова.   
 
Також в райадміністрації подякували благодійній організації ADRA Ukraine в Харківському регіоні за надання продуктових наборів.
 
Запезпечили гаджетами для навчання школярів з багатодітних сімей у Харкові від ADRA Ukraine
 
Тэги:  школа, планшеты, харьков, учеба
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