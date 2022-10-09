09.10.2022 17:19 Дмитро Колонєй

У Харкові запезпечили гаджетами для навчання школярів з багатодітних сімей (фото)

Майже два десятки багатодітних родин Харкова отримали комп’ютерні планшети від Дитячого фонду ООН.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, 19 багатодітних родин Новобаварського району, в яких навчається по троє та більше дітей, отримали комп’ютерні планшети.

За інформіцією районній адміністрації, це стало можливим завдяки реалізації спільного проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Асоціації міст України, які допомагають органам місцевого самоврядування забезпечувати в громадах необхідний захист та підтримку сімей з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій. Загалом такими планшетами буде забезпечено 173 багатодітні родини з Харкова.

Також в райадміністрації подякували благодійній організації ADRA Ukraine в Харківському регіоні за надання продуктових наборів.