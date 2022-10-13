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13.10.2022  20:00   Дмитро Колонєй

У Харкові продовжують забезпечувати багатодітні сім'ї планшетами для навчання

Гаджети отримали діти трьох районів Харкова.

Забезпечують багатодітні сім'ї планшетами для навчання у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, багатодітні сім'ї, які мешкають у Шевченківському, Немишлянському та Основ’янському районах Харкова отримали комп'ютерні планшети.
 
У Шевченківському районі планшети отримали 14, у Немишлянському - 15, а в Основ’янському - 12 багатодітних родин, в яких навчається по троє та більше дітей. У районних заходах взяли участь директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко, голова Адміністрації Шевченківського району Володимир Котковський та інші представники міської влади.
 
Забезпечення багатодітних сімей планшетами стало можливим завдяки реалізації спільного проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Асоціації міст України.  Харків  увійшов до переліку отримувачів цільової пожертви на придбання комп’ютерних планшетів для 173 багатодітних родин.
 
Нагалаємо, раніше ми  писали, що першим 30-ти багатодітним сім'ям міста Харкова 6 жовтня планшети вручив Харківський міський голова Ігор Терехов
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  учеба, многодетные, харьков, компьютерные планшеты
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