Окупанти намагаються утримати захоплені райони Харківщини (відео)

13.10.2022 19:36 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на вечір 13 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію.

Окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Загалом, за поточну добу, окупанти завдали 1 ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ.

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча;

Російські окупанти продовжують вивозити українських дітей з тимчасово зайнятих територій. Так, з початку жовтня, за наявною інформацією, з міста Херсон вивезено близько 170 дітей.

Представники приватних військових компаній ворога продовжують вербувати ув’язнених для війни на території нашої країни.

Противник щоденно зазнає втрат. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БпЛА. Шість із них - “Shahed -136”.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і 2 склади боєприпасів.