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13.10.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Комунальники готові подати тепло у харківські соціальні заклади

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі»


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківські теплові мережі» фахівці підприємства вже підготували до запуску джерела теплопостачання, заповнили магістральні та внутрішньоквартальні мережі.
 
Продовжується підвищення гідравлічного режиму та температури у системах. Спеціальні ремонтні бригади будуть оперативно локалізовувати дефекти, які можуть виникнути у процесі підвищення тиску. У перші тижні запуску опалення такі ремонтні бригади чергуватимуть цілодобово.
 
«Теплоенергетики звертаються до керівників закладів соціально-культурної сфери, які мають отримати тепло у першу чергу, з проханням перевірити здатність ввірених їм установ прийняти послуги по гарячій воді та опаленню. З боку «Тепломереж» до початку опалювального сезону все підготовлено», - зазначили у КП «ХТМ».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, тепло, харьков
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