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13.10.2022  18:34   Дмитро Колонєй

Загарбник розповідає про постійні значні втрати окупаціної армії (відео)

Про це йде мова у новому перехопленні телефонної розмови окупанта

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, у перехопленій телефонній розмові окупант розповідає про скрутне становище армії агресора. Військовий РФ, що знаходиться в Донецькій області, свідчить про втрати - 200-е, 300-е  кожен день. а також про операції  ЗСУ, під час однії з них було знешкоджено 18 окупантів 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, потерим, украина
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