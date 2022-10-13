13.10.2022 18:34 Дмитро Колонєй

Загарбник розповідає про постійні значні втрати окупаціної армії (відео)

Про це йде мова у новому перехопленні телефонної розмови окупанта

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, у перехопленій телефонній розмові окупант розповідає про скрутне становище армії агресора. Військовий РФ, що знаходиться в Донецькій області, свідчить про втрати - 200-е, 300-е кожен день. а також про операції ЗСУ, під час однії з них було знешкоджено 18 окупантів