Загарбник розповідає про постійні значні втрати окупаціної армії (відео)

Про це йде мова у новому перехопленні телефонної розмови окупанта
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, у перехопленій телефонній розмові окупант розповідає про скрутне становище армії агресора. Військовий РФ, що знаходиться в Донецькій області, свідчить про втрати - 200-е, 300-е кожен день. а також про операції ЗСУ, під час однії з них було знешкоджено 18 окупантів
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