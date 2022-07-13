13.07.2022 20:55 Дмитрий Колоней

Под Харьковом парень-коллаборант надругался над Гербом Украины (фото)

Молодому человеку заочно сообщили о подозрении в совершении преступления под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьковскую прокуратуру, досудебным расследованием установлено, что в конце июня 2022 возле дома культуры в с. Петропавловка Купянского района подозреваемый, возглавляющий пророссийскую молодежную организацию, с другими людьми, разбил малый Государственный Герб Украины.

Подозреваемый и еще один человек поднялись на автокране к фасаду здания и стали бить молотком по государственному символу.После этого подозреваемый с особым цинизмом бросал части герба на землю, на камеру.

В настоящее время устанавливаются другие фигуранты уголовного производства.Досудебное расследование проводит СО Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.