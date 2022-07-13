    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом парень-коллаборант надругался над Гербом Украины (фото)
13.07.2022  20:55   Дмитрий Колоней

Под Харьковом парень-коллаборант надругался над Гербом Украины (фото)

Молодому человеку заочно сообщили о подозрении в совершении преступления под Харьковом.

Надругался над Гербом Украины коллаборант под Харьковом
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьковскую прокуратуру, досудебным расследованием установлено, что в конце июня 2022 возле дома культуры в с. Петропавловка Купянского района подозреваемый, возглавляющий пророссийскую молодежную организацию, с другими людьми, разбил малый Государственный Герб Украины.
 
Подозреваемый и еще один человек поднялись на автокране к фасаду здания и стали бить молотком по государственному символу.После этого подозреваемый с особым цинизмом бросал части герба на землю, на камеру.
 
Надругался над Гербом Украины коллаборант под Харьковом
 
В настоящее время устанавливаются другие фигуранты уголовного производства.Досудебное расследование проводит СО Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  коллаборант, агрессия россии, харьков, купянск, петропавловка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.07 Криминал и происшествия На Харьковщине задержан любитель покричать из окна в поддержку агрессии РФ 08.07 Криминал и происшествия Оправдывал агрессию РФ: на Харьковщине задержан сторонник "русского мира" 18.06 Криминал и происшествия В Харькове пойман проплаченный сторонник "русского мира" (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 