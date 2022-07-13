13.07.2022 20:55 Дмитрий Колоней
Под Харьковом парень-коллаборант надругался над Гербом Украины (фото)
Молодому человеку заочно сообщили о подозрении в совершении преступления под Харьковом.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьковскую прокуратуру, досудебным расследованием установлено, что в конце июня 2022 возле дома культуры в с. Петропавловка Купянского района подозреваемый, возглавляющий пророссийскую молодежную организацию, с другими людьми, разбил малый Государственный Герб Украины.
Подозреваемый и еще один человек поднялись на автокране к фасаду здания и стали бить молотком по государственному символу.После этого подозреваемый с особым цинизмом бросал части герба на землю, на камеру.
В настоящее время устанавливаются другие фигуранты уголовного производства.Досудебное расследование проводит СО Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
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