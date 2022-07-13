13.07.2022 21:43 Дмитрий Колоней

Сколько платят украмнским беженцам в Польше

Какие зарплаты предлагают в Польше за сезонные работы.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Today, после полномасштабного вторжения России в Украину миллионы наших земляков стали беженцами. Польша – самое популярное направление для соотечественников, спасающихся от войны. За прошедшие месяцы в дружественной стране по упрощенной процедуре трудоустроились более 270 тысяч украинцев. Зарплата в самых прибыльных сферах составляет более 4,2 тысяч злотых.

Сезонная работа в Польше может оказаться очень выгодной. Работа на музыкальных фестивалях – самая прибыльная. Заработок варьируется в пределах 20-24 злотых в час.

Няни, которые ухаживают за детьми поляков во время их отпуска, получают 20 злотых нетто в час.

Родители, берущие с собой помощницу, дополнительно оплачивают ежечасно ее работу, а также покрывают расходы. Зарплата составляет около 3520 злотых в месяц за 22 восьмичасовых рабочих дней.Если удалось заплатить 24 злотых в час, сумма увеличивается до 4224 злотых нетто в месяц.

Хостес получает 18-20 злотых в час, сборщик овощей – 15-16 злотых в час.

Работникам колл-центров, кинотеатров, администраторам в отелях, продавцам мороженого, сувениров, официантам и помощникам поваров платят меньше – от 13,5 до 15 злотых в час.

По данным экспертов, молодым людям, желающим подзаработать в сезон отпусков, легко найти работу. У Польши много предложений, их количество постоянно растет. Работодатели часто не требуют от персонала особых навыков и опыта.

Сезонная работа в Польше: какие зарплаты предлагают украинским беженцам Специалист по рынку труда Кшиштоф Инглот отметил, что работодатели предлагают новым сотрудникам обучение. Однако на некоторых должностях учитываются сертификаты и пройденные курсы.

В списке самых оплачиваемых подработок, требующих соответствующей сертификации и подготовки, инструкторы и спасатели у бассейна. Их гонорар – 18-20 злотых нетто в час.