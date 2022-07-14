Прогноз погоды в Харькове на четверг, 14 июля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.
Утром пасмурно, вероятность осадков 69%. Температура воздуха +15°...+16°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 83%. Температура воздуха +18°...+20°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +21°...+18°C (ощущается как +21°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
День спешных переговоров: звезды обещают выгодные сделки или даже повышения по службе. Возможны новые знакомства, в том числе романтические.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников – братьев Космы и Дамиана.
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