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14.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 14 июля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.

летний дождь

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.

Утром пасмурно, вероятность осадков 69%. Температура воздуха +15°...+16°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 83%. Температура воздуха +18°...+20°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +21°...+18°C (ощущается как +21°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Народные приметы

  • Западный ветер приносит дожди.
  • Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням.
  • Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.
  • На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
  • Сорока кричит – будет продолжительный зной.
  • В прежние времена заметили, хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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