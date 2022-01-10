10.01.2022 12:23 Евгений Клочко

По 100 тысяч гривен выдадут украинцам: кто и как может их получить

С 1 января 2022 года в Украине стартовала новая программа по помощи безработным гражданам. Благодаря чему можно получить до 100 тыс. грн (97,5 тыс.) на открытие собственного бизнеса.

Материальную помощь можно получить в рамках бюджетной программы "Рука помощи". Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство социальной политики.

Суть программы заключается в помощи малоимущим семьям открыть собственный бизнес.

Эти средства можно будет потратить на:

покупку оборудования для создания собственного бизнеса;

покупку материалов для бизнеса.

Стоит отметить, что часть денег придется вернуть уже через три года. Они будут возвращены в виде уплаченных за три года налогов. В свою очередь если вы трудоустроите как минимум двух человек, которых направит центр занятости, то можно не возвращать средства вовсе.

Как получить бюджетные деньги?

Получить материальную помощь смогут далеко не все. Для того чтобы принять участие в бюджетной программе, необходимо прийти с готовым бизнес-планом в центр занятости по месту жительства. Его смогут помочь оформить сотруники центра занятости, отмечают в минсоцполитики.

Кроме этого, деньги не смогут получить:

лица, имеющие судимость;

те, кто не сделает бизнес-план.

"Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела", – отмечают в пресс-службе министерства.

Справка: программа разработана Министерством социальной политики на основе успешного опыта пилотного проекта «Рука помощи». Он был реализован Минсоцполитики в 2016-2019 гг. во Львовской, Полтавской, Харьковской областях и трех территориальных громадах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей при поддержке Всемирного банка в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

Помощь от государства на открытие собственного дела тогда получили более 230 участников пилотного проекта, из которых более 90% до сих пор успешно работают.