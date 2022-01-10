10.01.2022 12:40 Виталий Хиневич

Продуктовые карточки предлагают ввести в Украине экономисты

В 2022 году в Украине могут появиться продуктовые карточки.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Фокус».

Отмечается, чтобы защитить население от скачка инфляции, эксперты предлагают ввести в оборот продуктовые карточки. Такое возможно вследствие скачка цен на продукты питания. Выдавать их планируют наиболее уязвимым слоям населения страны. Кроме этого, рассматривается возможность дополнительных денежных выплат для покупки продуктов.

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По словам советника Владимира Зеленского Олега Устенко, рост цен в сырьевой отрасли может достичь 20%, из-за чего правительство должно внедрить «антикризисные меры». Уровень инфляции в текущем году может достичь 8-10%, данное экономическое явлению смогут почувствовать не только жители Украины, но и зарубежных стран.

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине стартовала новая программа по помощи безработным гражданам. Благодаря чему можно получить до 100 тыс. грн (97,5 тыс.) на открытие собственного бизнеса.