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10.01.2022  12:40   Виталий Хиневич

Продуктовые карточки предлагают ввести в Украине экономисты

В 2022 году в Украине могут появиться продуктовые карточки.

Продуктовый магазин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Фокус».
 
Отмечается, чтобы защитить население от скачка инфляции, эксперты предлагают ввести в оборот продуктовые карточки. Такое возможно вследствие скачка цен на продукты питания. Выдавать их планируют наиболее уязвимым слоям населения страны. Кроме этого, рассматривается возможность дополнительных денежных выплат для покупки продуктов.
 
 
По словам советника Владимира Зеленского Олега Устенко, рост цен в сырьевой отрасли может достичь 20%, из-за чего правительство должно внедрить «антикризисные меры». Уровень инфляции в текущем году может достичь 8-10%, данное экономическое явлению смогут почувствовать не только жители Украины, но и зарубежных стран.
 
Напомним, с 1 января 2022 года в Украине стартовала новая программа по помощи безработным гражданам. Благодаря чему можно получить до 100 тыс. грн (97,5 тыс.) на открытие собственного бизнеса.
 
Источник:   Фокус
 Тэги:  продуктовые карточки, экономика, харьков
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Комментариев: 1

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эпоха выживая заканчивается эпох // 2022-01-10 13:28:54 // Ответить
как при фашистах хлебные карточки водят хотя просрочку куда девать

 
 
 

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