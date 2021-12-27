Под Харьковом Volkswagen Golf слетел в кювет (фото)

В Лозовском районе спасатели оказали помощь попавшему в ДТП водителю.
Авария произошла около десяти часов утра 26 декабря, передает РЕДПОСТ. В районе села Новая Ивановка на автодороге Мерефа-Лозова-Павлоград водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и слетел с дороги в кювет.
Водитель не пострадал, но для извлечения авто из кювета понадобилась помощь спасателей. Отделение ГСЧСников из Лозовой с помощью бензопилы расчистили место от веток деревьев, мешавших извлечению опрокинутого автомобиля из кювета для дальнейшего его транспортировки.
Напомним, 19 декабря на трассе «Купянск-Шиповатое» в снежный занос попали сразу два автомобиля: седан “Daewoo Lanos” и грузовик “ЗИЛ 130”. В автомобилях находилось три человека, которые обратились за помощью к спасателям.
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