27.12.2021 13:35 Евгений Клочко

На Харьковщине на аукцион выставили почти 300 га сельхозземель

В Харьковской области объявлен 51 аукцион по аренде и отчуждению сельскохозяйственных земель.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОГА, общая площадь этих земельных участков составляет 290 га.

В целом же в системе «Прозорро.Продажі» уже состоялось более 300 успешных сделок, по итогам которых заработано в бюджеты разных уровней свыше 104,6 млн грн при объявленной стоимости лотов почти в 49 млн грн.

Общая площадь успешно реализуемых земельных участков - 1960 га. В аукционах уже приняло участие более 540 участников.

Подавляющее большинство продавцов – это органы местного самоуправления. Местные власти все активнее используют предоставленный им ресурс для увеличения собственных доходов. Ведь рост стартовой цены по земельным лотам в целом составляет более 210%.

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Больше всего на торги выставляют именно земли сельскохозназначения (торги для государственных и коммунальных земель производятся только по аренде таких земель). Таких аукционов по системе - 70%.

Всего же в системе объявлено 1292 аукциона по аренде и отчуждению сельхозземель. Доход от аукционов составляет почти 145 млн грн. Общая площадь земельных участков – 8,7 тыс. га.