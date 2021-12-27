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27.12.2021  13:35   Евгений Клочко

На Харьковщине на аукцион выставили почти 300 га сельхозземель

В Харьковской области объявлен 51 аукцион по аренде и отчуждению сельскохозяйственных земель.

Продажа земли сельхозназначения на Харьковщине
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОГА, общая площадь этих земельных участков составляет 290 га.
 
В целом же в системе «Прозорро.Продажі» уже состоялось более 300 успешных сделок, по итогам которых заработано в бюджеты разных уровней свыше 104,6 млн грн при объявленной стоимости лотов почти в 49 млн грн.
 
Общая площадь успешно реализуемых земельных участков - 1960 га. В аукционах уже приняло участие более 540 участников.
 
Подавляющее большинство продавцов – это органы местного самоуправления. Местные власти все активнее используют предоставленный им ресурс для увеличения собственных доходов. Ведь рост стартовой цены по земельным лотам в целом составляет более 210%.
 
 
Больше всего на торги выставляют именно земли сельскохозназначения (торги для государственных и коммунальных земель производятся только по аренде таких земель). Таких аукционов по системе - 70%.
 
Всего же в системе объявлено 1292 аукциона по аренде и отчуждению сельхозземель. Доход от аукционов составляет почти 145 млн грн. Общая площадь земельных участков – 8,7 тыс. га.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, работает ли закон, по которому каждый украинец может получить в собственность 2 га земли.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  продажа земли, харьков
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