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27.12.2021  13:20   Рита Парфенова

Харьковчанина вернули к жизни фельдшеры скорой

Успешную реанимацию провела бригада экстренной медицинской помощи 26 декабря в Харькове.

ЭМД 1005 фельдшер АльБтуш Рама Амерович, фельдшер Марина Косачева, водитель Игорь Дугин

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, причиной клинической смерти 57-летнего жителя Харькова стала тромбоэмболия легочной артерии.

Сердце мужчины остановилось во время обслуживания вызова бригадой ЭМД 1005 в составе фельдшера АльБтуш Рамы Амеровича, фельдшера Марины Косачевой и водителя Игоря Дугина.

Медики, не мешкая, приступили к проведению реанимационных мер. Благодаря их высокопрофессиональным действиям сердечно-легочная деятельность больного была восстановлена. Мужчина доставлен в лечебное учреждение живым.

Ранее РЕДПОСТ писал, как жизнь 56-летнего мужчины с коронавирусом спасли медики скорой помощи. Реанимацию после клинической смерти на дому пациента проводили сразу две бригады экстренной медицинской помощи.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
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