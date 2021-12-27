Харьковчанина вернули к жизни фельдшеры скорой

Успешную реанимацию провела бригада экстренной медицинской помощи 26 декабря в Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, причиной клинической смерти 57-летнего жителя Харькова стала тромбоэмболия легочной артерии.
Сердце мужчины остановилось во время обслуживания вызова бригадой ЭМД 1005 в составе фельдшера АльБтуш Рамы Амеровича, фельдшера Марины Косачевой и водителя Игоря Дугина.
Медики, не мешкая, приступили к проведению реанимационных мер. Благодаря их высокопрофессиональным действиям сердечно-легочная деятельность больного была восстановлена. Мужчина доставлен в лечебное учреждение живым.
Ранее РЕДПОСТ писал, как жизнь 56-летнего мужчины с коронавирусом спасли медики скорой помощи. Реанимацию после клинической смерти на дому пациента проводили сразу две бригады экстренной медицинской помощи.
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