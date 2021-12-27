27.12.2021 14:55 Виталий Хиневич
В Украине произошло землетрясение магнитудой в 2,4 балла
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Черновицкой области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.
Отмечается, что в районе города Новоднестровск, на глубине 4 километров произошли подземные толчки магнитудой в 2,4 балла. Интенсивность колебаний была не ощутима для человека, сотрясение земли смогло зафиксировать лишь специальное оборудование.
В течение 2021 года с территории Черновицкой области зарегистрировано 3 землетрясения: 5 февраля с магнитудой 2,1 и 14 марта с магнитудами 2,1 и 2,2.
Напомним, что утром 23 сентября, жители Тернопольской области могли ощущать вибрации
, схожие при падении тяжелых предметов. Источник подземных толчков локализовался на глубине 6 километров. Магнитуда по шкале Рихтера составила 4,3 единицы.
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