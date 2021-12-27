    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Украине произошло землетрясение магнитудой в 2,4 балла
27.12.2021  14:55   Виталий Хиневич

В Украине произошло землетрясение магнитудой в 2,4 балла

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Черновицкой области.

Землетрясение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.
 
Отмечается, что в районе города Новоднестровск, на глубине 4 километров произошли подземные толчки магнитудой в 2,4 балла.  Интенсивность колебаний была не ощутима для человека, сотрясение земли смогло зафиксировать лишь специальное оборудование.
 
 
В течение 2021 года с территории Черновицкой области зарегистрировано 3 землетрясения: 5 февраля с магнитудой 2,1 и 14 марта с магнитудами 2,1 и 2,2. 
 
Напомним, что утром 23 сентября, жители Тернопольской области могли ощущать вибрации, схожие при падении тяжелых предметов. Источник подземных толчков локализовался на глубине 6 километров. Магнитуда по шкале Рихтера составила 4,3 единицы. 
 
Источник:   Главный центр специального контроля
 Тэги:  землетрясение, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.09 Харьковские истории Землетрясения в Харькове: как это было 19.08 Криминал и происшествия На Гаити огромное число жертв в результате землетрясения 24.09 Общество Землетрясение в Украине: пострадавших нет
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 