27.12.2021 14:55 Виталий Хиневич

В Украине произошло землетрясение магнитудой в 2,4 балла

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Черновицкой области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

Отмечается, что в районе города Новоднестровск, на глубине 4 километров произошли подземные толчки магнитудой в 2,4 балла. Интенсивность колебаний была не ощутима для человека, сотрясение земли смогло зафиксировать лишь специальное оборудование.

Читайте также: На Гаити огромное число жертв в результате землетрясения

В течение 2021 года с территории Черновицкой области зарегистрировано 3 землетрясения: 5 февраля с магнитудой 2,1 и 14 марта с магнитудами 2,1 и 2,2.

Напомним, что утром 23 сентября, жители Тернопольской области могли ощущать вибрации , схожие при падении тяжелых предметов. Источник подземных толчков локализовался на глубине 6 километров. Магнитуда по шкале Рихтера составила 4,3 единицы.