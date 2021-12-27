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27.12.2021  15:15   Виталий Хиневич

Ученые нашли новую мышцу в теле человека

Медики открыли новую часть тела, которая помогает пережевывать пищу.

Новые мышцы в теле человека
Фото: livescience.com
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Life Science».
 
Отмечается, что недавно ученые смогли открыть новую часть тела о которой раньше не было известно. Для этого им пришлось вскрыть 12 голов человеческих трупов, которые хранились в формальдегиде. Кроме этого была сделана компьютерная томография.
 
Данные исследования позволили найти третий слой жевательной мышцы, которую ранее медики относили к первому слою мышечной массы.
 
 
«Этот глубокий отдел жевательной мышцы четко отличается от двух других слоев с точки зрения его направления и функции. Этот слой помогает стабилизировать нижнюю челюсть: это единственная часть системы, которая может тянуть челюстную кость назад», - сообщили ученные. 
 
Напомним, украинцы через смартфон смогут дать согласие на трансплантацию своих органов.
 
Источник:   Life Science
 Тэги:  анатомия, медицина, мышцы, харьков
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