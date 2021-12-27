27.12.2021 15:15 Виталий Хиневич
Ученые нашли новую мышцу в теле человека
Медики открыли новую часть тела, которая помогает пережевывать пищу.
Фото: livescience.com
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Life Science».
Отмечается, что недавно ученые смогли открыть новую часть тела о которой раньше не было известно. Для этого им пришлось вскрыть 12 голов человеческих трупов, которые хранились в формальдегиде. Кроме этого была сделана компьютерная томография.
Данные исследования позволили найти третий слой жевательной мышцы, которую ранее медики относили к первому слою мышечной массы.
«Этот глубокий отдел жевательной мышцы четко отличается от двух других слоев с точки зрения его направления и функции. Этот слой помогает стабилизировать нижнюю челюсть: это единственная часть системы, которая может тянуть челюстную кость назад», - сообщили ученные.
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