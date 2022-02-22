22.02.2022 12:15 Виталий Хиневич

В Украине произошло землетрясение

Землетрясение произошло на глубине трех километров.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Сообщается, что 21 февраля в Украине произошло землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. Подземный толчки могли ощущать жители Львовской области в 18:05 в районе города Червоноград.

Люди могли чувствовать вибрации, находясь внутри зданий или под открытым небом. Колебания были сравнимы с движением грузовика, природное явление не несло никакой угрозы для людей.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера произошло в Днепропетровской области.

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