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22.02.2022  12:15   Виталий Хиневич

В Украине произошло землетрясение

Землетрясение произошло на глубине трех километров.

Землетрясение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.
 
Сообщается, что 21 февраля в Украине произошло землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. Подземный толчки могли ощущать жители Львовской области в 18:05 в районе города Червоноград.
 
Люди могли чувствовать вибрации, находясь внутри зданий или под открытым небом. Колебания были сравнимы с движением грузовика, природное явление не несло никакой угрозы для людей.
 
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера произошло в Днепропетровской области.
 
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Источник:   Главный центр специального контроля
 Тэги:  землетрясение, происшествие, харьков
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