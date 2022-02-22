22.02.2022 12:04 Рита Парфенова

В СБУ подтвердили подготовку терактов в церквях Московского патриархата Харькова

В СБУ рассказали о предотвращении попытки в терактов на религиозных объектах Харькова.

Информацию о готовящихся терактах СБУ получила из перехвата телефонного разговора организаторов с исполнителем. Факт перехвата записи подтвердила Интерфакс-Украина пресс-секретарь управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Лилия Домашенко, передает РЕДПОСТ.



«Да, мы подтверждаем факт перехвата телефонного разговора об организации терактов в Харькове. Теракты должны были произойти в церквях Московского патриархата. Нами были предупреждены представители УПЦ МП. Лицо, которое должно было провести теракты, установлено. Сейчас проводится весь комплекс необходимых действий», - сообщила Домашенко.



Сама запись во вторник утром появилась с местных пабликах. На ней двое мужчин, обозначенных как «Лицо 1 Гражданин РФ Алексей» и «Лицо 2 Гражданин Украины (исполнитель)», обсуждают возможность проведения и оплаты нескольких поджогов в церквях на территории города.



"Конечно, 4 я не сделаю, но пару я смогу. Я посмотрел, там на Холодной горе можно там сзади подобраться кинуть, можно на "Научной" кинуть", - говорит "исполнитель".



Он сообщает, что договорился о помощи с братом.



Его собеседник настаивает на проведении четырех поджогов и обещает за это "косарь зелени". Он также предупреждает, что перед тем, как выбить окна и поджечь церкви, "исполнитель" должен оставить "знак" - буквы НИ.

Напомним, усиленный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраляю Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко

Кроме того, с 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ начала многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области.