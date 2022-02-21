В Украине продлили усиленный режим несения службы правоохранителями

Усиленный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
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