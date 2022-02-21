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21.02.2022  13:06   Евгений Клочко

В Украине продлили усиленный режим несения службы правоохранителями

Усиленный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Усиленный режим службы полицейских продлили в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко.
 
Он отметил, что сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране.
 
По словам Клименко, в минувшие выходные полиция совместно с Нацгвардией усилили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.
 
Кроме того около 2 тысяч полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры в государстве.
 
Одновременно с этим глава Нацполиции добавил, что по итогам работы в усиленном режиме минувшей недели уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.
 
Напомним, с 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ начала многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области.
 
Источник:   "Інтерфакс-Україна"
 Тэги:  полиция, служба, харьков
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