21.02.2022 13:06 Евгений Клочко

В Украине продлили усиленный режим несения службы правоохранителями

Усиленный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко.

Он отметил, что сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране.

По словам Клименко, в минувшие выходные полиция совместно с Нацгвардией усилили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.

Кроме того около 2 тысяч полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры в государстве.

Одновременно с этим глава Нацполиции добавил, что по итогам работы в усиленном режиме минувшей недели уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.

Напомним, с 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ начала многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области.