21.02.2022 13:02 Рита Парфенова

Коронавирус: статистика госпитализаций рассказала о спаде болезни

Количество выписанных за семь дней из лечебных учреждений пациентов превысило количество госпитализированных с COVID-19

Такие данные обнародовал на утреннем брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко. Данные о превышении выздоровевших над госпитализированными получены впервые за шесть недель, передает РЕДПОСТ.



Количество новых больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 за прошлую неделю уменьшилось на 43 616 случаев, или на 19%, и составило 191 640 случаев.



«Прошлая неделя была первой из последних 6, когда количество выписанных из больниц пациентов больше, чем количество госпитализированных. За прошлую неделю выписано на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировано», — отметил министр. Также он уточнил, что и общая цифра госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей усеньшилась на 4 тысячи человек – в больницы были госпитализированы 20 402 пациента.

«По состоянию на сегодняшний день Украина находится на 41 месте из 54 среди территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых случаев COVID-19 на 100 тысяч, – отметил глава Минздрава. – Недельное количество «ковидных» госпитализаций снижается в 21 из 25 регионов Украины. В остальных 4 регионах – Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях – ситуация остается контролируемой».



Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за шестую неделю 2022 года число новых еженедельных случаев COVID-19 снизилось на 19%, если сравнивать с неделей до того.



Четыре страны отчитались о росте на 20% или более количества новых случаев заболевания. Наибольший рост показывают Беларусь (77%), Нидерланды (56%), Исландия (41%) и Россия.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 февраля.

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