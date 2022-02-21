Коронавирус: статистика госпитализаций рассказала о спаде болезни

Количество выписанных за семь дней из лечебных учреждений пациентов превысило количество госпитализированных с COVID-19
Такие данные обнародовал на утреннем брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко. Данные о превышении выздоровевших над госпитализированными получены впервые за шесть недель, передает РЕДПОСТ.
Количество новых больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 за прошлую неделю уменьшилось на 43 616 случаев, или на 19%, и составило 191 640 случаев.
«Прошлая неделя была первой из последних 6, когда количество выписанных из больниц пациентов больше, чем количество госпитализированных. За прошлую неделю выписано на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировано», — отметил министр. Также он уточнил, что и общая цифра госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей усеньшилась на 4 тысячи человек – в больницы были госпитализированы 20 402 пациента.
«По состоянию на сегодняшний день Украина находится на 41 месте из 54 среди территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых случаев COVID-19 на 100 тысяч, – отметил глава Минздрава. – Недельное количество «ковидных» госпитализаций снижается в 21 из 25 регионов Украины. В остальных 4 регионах – Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях – ситуация остается контролируемой».
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за шестую неделю 2022 года число новых еженедельных случаев COVID-19 снизилось на 19%, если сравнивать с неделей до того.
Четыре страны отчитались о росте на 20% или более количества новых случаев заболевания. Наибольший рост показывают Беларусь (77%), Нидерланды (56%), Исландия (41%) и Россия.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 февраля.
Читайте также
Комментариев: 0
Сегодня ведущую роль будет играть логика, и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без существенных осадков.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажность:
давление:
ветер: