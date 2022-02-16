16.02.2022 14:09 Рита Парфенова

Волна «Омикрона» в Украине пошла на спад, – министр здравоохранения

После четырехнедельного стремительного роста новых подтвержденных случаев COVID-19 в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РЕДПОСТ.



«Впервые за последние четыре недели количество выявленных в течение недели случаев COVID-19 и связанных с ним госпитализаций прекратило рост и демонстрирует спад», – сообщил Ляшко.



По его словам, признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше прогнозируемого. В то же время за неделю больше всего увеличилось количество новых случаев на территории г. Киева (+ 51%).



За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 235 256 случаев коронавирусной болезни, что на 7 600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей. За прошедшие 7 дней госпитализированы 24 575 больных, что на тысячу меньше, чем на прошлой неделе.



«С начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов. Наиболее заметное снижение показателя отмечалось в Винницкой (–38%) и Ивано-Франковской (–37%) областях», – сообщил министр.



При этом снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода.



Запорожская область, лидер прироста новых случаев на прошлой неделе, на текущей неделе также имела прирост, но значительно ниже, чем раньше (+50% против 109%).



При предварительной оценке летальность от коронавирусной болезни снизилась втрое, по сравнению с «Дельта»-волной.



«Однако это только первые положительные признаки стабилизации заболеваемости в Украине и мы находимся на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19. Помогает нам в этой ситуации только рост количества вакцинированной прослойки населения, ведь вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни как штамма «Дельта», так и «Омикрона»», – подчеркнул Виктор Ляшко.



В течение пятой недели 2022 г. ВОЗ сообщила, что во всем мире число новых еженедельных случаев COVID-19 снизилось на 17%, если сравнивать с неделей до этого.



Самый относительный рост количества случаев демонстрирует Беларусь, Азербайджан и Россия. Украина находится на 43-м месте из 54 стран среди территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.