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21.02.2022  13:00   Виталий Хиневич

Житель Харьковской области совершал кражи из автомобилей

Мужчина совершал кражи в Чугуевском районе.

Злоумышленник
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 19 февраля жители Новопокровки обратились к правоохранителям с заявлением о краже имущества из автомобилей. Неизвестный похитил из одного автомобиля аккумулятор, со второго снял автомагнитолу.
 
Патрульные незамедлительно начали проводить оперативно-розыскные мероприятия. Правонарушителем оказался 20-летний гражданин, у которого были найдены и изъяты краденые вещи.
 
Злоумышленник рассказал сотрудникам полиции, как и при помощи чего открывал автомобили.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту кражи, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении правонарушителю.
 
Напомним, в Харькове мужчины подобрали ключи от квартиры и совершили кражу имущества из нее. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 29 и 31-летние мужчины, которые были ранее судимы, могут быть причастны к ограблению.
 
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Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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