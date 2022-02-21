21.02.2022 13:00 Виталий Хиневич

Житель Харьковской области совершал кражи из автомобилей

Мужчина совершал кражи в Чугуевском районе.

Об этом сообщает Р ЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 19 февраля жители Новопокровки обратились к правоохранителям с заявлением о краже имущества из автомобилей. Неизвестный похитил из одного автомобиля аккумулятор, со второго снял автомагнитолу.

Патрульные незамедлительно начали проводить оперативно-розыскные мероприятия. Правонарушителем оказался 20-летний гражданин, у которого были найдены и изъяты краденые вещи.

Злоумышленник рассказал сотрудникам полиции, как и при помощи чего открывал автомобили.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту кражи, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении правонарушителю.

Напомним, в Харькове мужчины подобрали ключи от квартиры и с овершили кражу имущества из нее. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 29 и 31-летние мужчины, которые были ранее судимы, могут быть причастны к ограблению.

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