16.02.2022 14:35 Виталий Хиневич

В Харькове двое мужчин ограбили квартиру

Злоумышленники проникли в квартиру и совершили кражу имущества.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что мужчины подобрали ключи от квартиры и совершили кражу имущества из нее. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 29 и 31-летние мужчины, которые были ранее судимы, могут быть причастны к ограблению.

Во время проведения обыска 15 февраля по месту жительства подозреваемых были найдены похищенные вещи. На данный момент 29-летний граждан находится под стражей.

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Кроме этого отмечается, что 31-летнего подозреваемого разыскивают правоохранители. Проверяется причастность лиц к другим кражам.

Напомним, ранее в отделение полиции в поселке городского типа Малиновка обратилась местная жительница. Гражданка рассказала правоохранителям, что в 2021 году она совершила противоправные действия, а именно кражу имущества с территории частного домовладения.