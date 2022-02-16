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16.02.2022  14:35   Виталий Хиневич

В Харькове двое мужчин ограбили квартиру

Злоумышленники проникли в квартиру и совершили кражу имущества.

кража
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что мужчины подобрали ключи от квартиры и совершили кражу имущества из нее. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 29 и 31-летние мужчины, которые были ранее судимы, могут быть причастны к ограблению.
 
Во время проведения обыска 15 февраля по месту жительства подозреваемых были найдены похищенные вещи. На данный момент 29-летний граждан находится под стражей. 
 
 
Кроме этого отмечается, что 31-летнего подозреваемого разыскивают правоохранители. Проверяется причастность лиц к другим кражам.
 
Кража
 
Напомним, ранее  в отделение полиции в поселке городского типа Малиновка обратилась местная жительница. Гражданка рассказала правоохранителям, что в 2021 году она совершила противоправные действия, а именно кражу имущества с территории частного домовладения. 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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