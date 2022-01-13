13.01.2022 16:10 Виталий Хиневич

На Харьковщине задержали домушников

Мужчины совершили кражу с территории частного домовладения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 12 января около 16:00 в полицию обратилась 65-летняя жительница Люботина. Гражданка сообщила правоохранителям, что она вернулась домой и обнаружила сломанное окно в доме. Также из дома пропали ценные вещи, украшения, наручные часы и две тысячи гривен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей Харькова и области в возрасте 31 и 40 лет. Также была установлена причастность задержанных к трем аналогичным противоправным действиям на территории Харькова и области.

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На основании происшествия было открыто уголовное производство согласно части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Если вину злоумышленников докажут, им может грозить от трех до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в отделение полиции в поселке городского типа Малиновка обратилась местная жительница. Гражданка рассказала правоохранителям, что в 2021 году она совершила противоправные действия, а именно кражу имущества с территории частного домовладения.