13.01.2022 16:10 Виталий Хиневич
На Харьковщине задержали домушников
Мужчины совершили кражу с территории частного домовладения.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что 12 января около 16:00 в полицию обратилась 65-летняя жительница Люботина. Гражданка сообщила правоохранителям, что она вернулась домой и обнаружила сломанное окно в доме. Также из дома пропали ценные вещи, украшения, наручные часы и две тысячи гривен.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей Харькова и области в возрасте 31 и 40 лет. Также была установлена причастность задержанных к трем аналогичным противоправным действиям на территории Харькова и области.
На основании происшествия было открыто уголовное производство согласно части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Если вину злоумышленников докажут, им может грозить от трех до шести лет лишения свободы.
Напомним, ранее в отделение полиции в поселке городского типа Малиновка обратилась местная жительница. Гражданка рассказала правоохранителям, что в 2021 году она совершила противоправные действия, а именно кражу имущества
с территории частного домовладения.
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