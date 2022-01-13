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13.01.2022  16:10   Виталий Хиневич

На Харьковщине задержали домушников

Мужчины совершили кражу с территории частного домовладения.

Криминал Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 12 января около 16:00 в полицию обратилась 65-летняя жительница Люботина. Гражданка сообщила правоохранителям, что она вернулась домой и обнаружила сломанное окно в доме. Также из дома пропали ценные вещи, украшения, наручные часы и две тысячи гривен.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей Харькова и области в возрасте 31 и 40 лет. Также была установлена причастность задержанных к трем аналогичным противоправным действиям на территории Харькова и области.
 
 
На основании происшествия было открыто уголовное производство согласно части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Если вину злоумышленников докажут, им может грозить от трех до шести лет лишения свободы. 
 
Напомним, ранее  в отделение полиции в поселке городского типа Малиновка обратилась местная жительница. Гражданка рассказала правоохранителям, что в 2021 году она совершила противоправные действия, а именно кражу имущества с территории частного домовладения. 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, ограбление, харьков
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